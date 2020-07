Solo per oggi Mediaworld: grandi elettrodomestici a prezzi eccezionali!

Mediaworld, la nota catena di distribuzione specializzata nell’elettronica, torna con la promozione “Solo per oggi” e mette di nuovo a disposizione numerosi prodotti a prezzi eccezionali. Le offerte sono valide fino alla mezzanotte di oggi e comprendono anche l’opzione di ritiro presso uno dei tanti negozi sparsi per il paese.

Gli articoli in sconto sono davvero numerosi e includono frigoriferi, televisori, smartphone, stampanti, aspirapolveri e tanto altro. Tuttavia, fra le varie offerte disponibili, il prodotto che ha catturato la nostra attenzione è il frigorifero LG GBP62DSXXN, venduto a 799,00€ invece di 1399,00€. Tra le tante caratteristiche di questo frigorifero, vogliamo menzionare il FRESH Converter, che permette di personalizzare la temperatura del cassetto fino a 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura. Inoltre, la temperatura interna raggiunge il livello impostato e rimane uniforme per consentire una migliore e più lunga conservazione degli alimenti, grazie alla tecnologia Total No Frost con colonna Multi Air Flow di LG. Per questo modello, LG ha deciso di ampliare uno dei cassetti del congelatore per dedicare maggiore spazio alla conservazione di confezioni e cibi ingombranti.

La classe energetica non poteva non essere A+++, ovvero la più efficiente al momento disponibile. Se la matematica non è un opinione, si tratta di una riduzione di prezzo di ben 600,00€, quindi è l’ideale per coloro i quali stavano aspettando l’occasione giusta di comprarne uno. Oltre al frigorifero LG GBP62DSXXN, ci sono numerose altre offerte sul sito Mediaworld, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo che possiate controllare voi stessi se c’è l’articolo che stavate cercando. Prima di proporvi in calce la nostra selezione di prodotti, suggeriamo di seguire anche i nostri quattro canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

