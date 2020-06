Sottocosto Unieuro: elettrodomestici e console in forte sconto!

Siete alla ricerca di un buon elettrodomestico per la vostra casa o siete interessati all’acquisto di una console per passare il tempo libero? Allora vi farà piacere sapere che Unieuro, in queste ore, ha inaugurato una nuova tornata di sconti su centinaia di prodotti del suo catalogo, tra cui smart TV, purificatori d’aria, action cam, condizionatori e tanto altro ancora.

Si tratta di un’occasione davvero ottima per poter acquistare tanta tecnologia a prezzi eccezionali e tra le cui offerte potrete rintracciare non solo i tipici elettrodomestici, ma anche prodotti ben più ambiti, com’è il caso dell’amatissima Nintendo Switch, venduta all’ottimo prezzo di soli 349,99€ insieme al Nintendo Labo Kit Veicoli, e con la garanzia di una spedizione rapida e sicura. Vendutissima e con un catalogo giochi davvero eccellente, Nintendo Switch è una console ibrida, capace di rendere al meglio sia alla televisione (tramite un dock station, contenuto in confezione) che in portabilità. La sua più grande caratteristica risiede dunque nella versatilità, tuttavia c’è da sottolineare che questa console vanta tantissimi giochi esclusivi (come The Legend of Zelda: Breath of the Wild ndR) di gran spessore.

Tornando alle offerte, oltre a Nintendo Switch val la pena segnalare anche l’ottimo sconto relativo alla smart TV Samsung 4K UHD RU7090 del 2019. Un prodotto dal design ultra-slim, dotato di tecnologia HDR e PurColor (che consente di ottenere colori naturali e simili alla realtà). Trattandosi di un prodotto Samsung, inoltre, non manca la funzionalità UHD Dimming, che permette di suddividere lo schermo in più sezioni per ottimizzare al meglio colore, nitidezza e i livelli di nero intenso e bianco puro. Originariamente venduta a 1599€ la smart TV Samsung 4K UHD RU7090 del 2019 è oggi in sconto a soli 750€, con un taglio applicato al prezzo pari al 53%!

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo di seguito la nostra selezione di prodotti. Se siete interessati a consultare la lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo. Infine, vi raccomandiamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere nessuna novità legata alle offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti “Made in China”.

