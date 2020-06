Spazzolini elettrici, le migliori offerte su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon sono tornate le grandi offerte dedicate agli spazzolini da denti, con sconti che coinvolgono principalmente gli ottimi prodotti a marchio Oral-B. Stiamo parlando di un’occasione davvero eccezionale per potersi munire di un comodo e moderno spazzolino, con proposte davvero formidabili sia in termini di offerta che di prezzi! Dalle testine agli spazzolini, su Amazon l’offerta è davvero immensa e vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente ragionevoli, come è il caso – ad esempio – del sempre ottimo Oral-B Genius X, lo spazzolino elettrico smart di Oral-B, tra i migliori attualmente prodotti dall’azienda, e dotato di innumerevoli funzioni pensate per facilitare e migliorare la vostra pulizia dei denti.

In grado di riconoscere l’intensità, la durata e la qualità generale dello spazzolamento dei denti, Oral-B Genius X si collega, tramite app, al vostro smartphone e vi permette di tenere sotto controllo lo stato della vostra pulizia, aiutandovi nell’ottenimento di denti più bianchi e brillanti. Munito di 6 diverse funzioni di pulizia, è particolarmente adatto anche per chi ha denti sensibili e non si trova a suo agio con la pulizia elettrica. Munito anche di una comoda e pratica custodia da viaggio con ricarica incorporata e connettore usb (può persino ricaricare uno smartphone, proprio come una power bank!), Oral-B Genius X è generalmente venduto a ben 299,00€ ma è oggi in sconto su Amazon al prezzo eccezionale di soli 189,90€, con un risparmio netto pari al 36% del prezzo originale! Un vero e proprio affare!

Ovviamente, Oral-B Genius X è solo uno dei tanti spazzolini elettrici in sconto su Amazon, in quella che è una promozione in cui, come abbiamo detto, figurano anche alcuni prodotti dell’altrettanto eccellente brand Sonicare di Philips, le cui offerte arrivano a superare il 40% di sconto, con prezzi eccezionali ed una qualità dei prodotti davvero eccezionale! Dunque, nel tentativo di guidarvi nei vostri acquisti, abbiamo stilato per voi una piccola selezione di prodotti consigliati sebbene l’invito, come sempre, sia quello di consultare l’intera proposta di offerte Amazon. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro invito è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!