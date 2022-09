Penultimo giorno di Amazon Gaming Week, ma per fortuna c’è ancora spazio per qualche offerta dell’ultimo minuto, specie se siete alla ricerca di prodottini con cui definire, o meglio, perfezionare la vostra postazione di gioco ma, al contempo, volete tenere la spesa incredibilmente bassa.

Un ottimo esempio è questa splendida soundbar a marchio Trust, la GXT 6619 Thorne, che di per sé ha già un prezzo davvero molto accessibile, ovvero appena 39,99€, ma che oggi è addirittura scontata a 29,99€, costando così anche meno di 30 euro!

Fidatevi: è un affare, perché parliamo di un prodotto davvero ben realizzato, e compatto quel tanto che basta a non rendere il suo posizionamento difficoltoso su di una scrivania. Eppure, al netto delle dimensioni contenute, la soundbar Trust GXT 619 Thorne scatena comunque una discreta potenza, con i suoi 12W di massima, che rendono l’esperienza più ricca, dinamica e coinvolgente di quanto non farebbero dei comuni speaker, figurarsi poi a questo prezzo.

Come se poi non bastasse, parliamo anche di un prodotto davvero sfizioso in termini di estetica e design, con una grande manopola illuminata, posizionata al centro del corpo della soundbar, e con cui controllare il volume, ed una barra con luci RGB posizionata sulla base!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotti torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

