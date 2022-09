Con il clima inaffidabile di questi ultimi anni, e con la stagione delle precipitazioni che si affaccia sul nostro paese, monitorare il clima in modo efficiente e costante è, indubbiamente, un grande vantaggio, anche e soprattutto in previsione del prossimo freddo che, a causa dei rincari, potrebbe costringere molte famiglie a scegliere quando, e se, accendere i riscaldamenti domestici.

Ecco perché pensiamo sia utile l’acquisto di una piccola ma affidabile stazione metereologica in quello che, come immaginerete, è un mercato particolarmente fiorente nel corso degli ultimi anni. In tal senso l’offerta del giorno è davvero ottima, ed è relativa all’ottima stazione metereologica Bresser 7002511, venduta in accoppiata ad un sistema di misurazione del vento con cui, ovviamente, molti dei dati della stazione sono più sicuri ed affidabili.

Il bello è che, anche al netto dell’importante accessorio incluso nella confezione, questa stazione metereologica ha un prezzo davvero abbordabile già in partenza, ovvero 129,00€, oggi ribassati a soli 59,00€, grazie ad una decurtazione pari addirittura al 54%!

Un affare, per un prodotto che non va sottostimato, specie in questo specifico momento storico in cui è importante tenere sotto controllo le strane e difficili condizioni climatiche del nostro paese. Dunque, grazie a questa compatta ma efficiente stazione metereologica Bresser, avrete la possibilità di tenere sempre sotto controllo il clima locale, grazie ad un sistema di sensori che, complice l’asta da montare all’esterno, vi permetteranno di monitorare parametri come temperatura, umidità, velocità del vento, e persino la piovosità.

Tutte le informazioni verranno raccolte in automatico, per essere poi mostrate in modo semplice ed intuitivo tramite l’apposito display, che è anche il cuore della stazione stessa, e su cui saranno registrati in tempo reale tutti i valori metereologici del caso, con un’alta percentuale di affidabilità, e con dati che mostreranno le tendenze meteo locali con una media di circa 12 ore.

Potrete persino impostare un allarme individuale per i valori massimi e minimi qualora, ad esempio, pensiate sia utile tenerli sotto controllo il che, come intuirete, è utile soprattutto nelle stagioni di neve e pioggia, quando certe precipitazioni possono risultare ostacolanti o pericolose.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero completo, e dal design accattivante che, venduto com’è con un’intera asta di sensori, e persino un anemometro, vale certamente molto più di quanto non costi attualmente su Amazon dove, allo stesso prezzo, si trovano strumenti molto meno accessoriati, e quindi meno affidabili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

