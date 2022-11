Queste ultime ore che anticipano il Black Friday di Amazon si stanno rivelando più interessanti del previsto, con il portale che si sta spendendo nel rilasciare offerte vantaggiose ancor prima della mezzanotte che, ricordiamo, darà il via a una settimana intensa di offerte. Lo sconto di oggi riguarda il Crucial P5 Plus, tra i migliori SSD da interno per PC desktop, a cui Amazon ha dedicato un trattamento speciale alla versione da 1TB, scontandola del 30%.

La suddetta percentuale vi permetterà di acquistare questo SSD ad alte prestazioni a soli 128,64€ anziché 184,67€, rivelandosi una delle migliori occasioni del Pre-Black Friday. A meno che non abbiate un PC di diverse generazioni fa, non avrete problemi di compatibilità con il Crucial P5 Plus, dato che è di tipo M.2, con supporto all’interfaccia PCIe 4.0.

Al livello di prestazioni, il Crucial P5 Plus si posiziona molto in alto, dal momento che parliamo di un componente in grado di arrivare a 6.600 Mb/s in lettura, performance quasi doppie rispetto all’interfaccia PCIe della passata generazione. Certo, per sfruttarlo appieno occorre una scheda madre PCIe 4.0, ma la buona notizia è che potete montarlo anche su schede madri compatibili con il PCIe di terza generazione, beneficiando comunque di ottime prestazioni.

La qualità è comprovata, tanto che funziona bene anche con PS5. Insomma, un componente capace di migliorare le prestazioni generali del PC, avviando tutti i software a una velocità ben superiore alla media, ora a un prezzo molto allettante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!