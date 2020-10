SSD e hard disk: le migliori offerte del Prime Day 2020

Il grande giorno è finalmente arrivato e siamo sicuri che avete già dato un’occhiata alle tantissime offerte che il colosso dell’e-commerce ha messo a disposizione per questi due giorni indimenticabili, offerte che, ricordiamo, possono essere sfruttate solo se siete abbonati ad Amazon Prime. Nel caso non abbiate ancora fatto l’abbonamento, potete iscrivervi in questo momento ed usufruire dei 30 giorni di prova in modo totalmente gratuito, ma soprattutto poter accedere ai fantastici sconti su una vasta selezione di prodotti, tra cui SSD e hard disk, i quali saranno i protagonisti di questa news.

Così come gli altri articoli, anche SSD e hard disk ricevono un trattamento adeguato, con sconti che prendono di mira numerosi modelli, come ad esempio il Crucial MX500 nella variante da 2TB, che viene proposto in questa occasione a soli 186,35€, un occasione assolutamente da non farsi sfuggire, dato che il prezzo medio di questa variante è sempre stato ben oltre i 200,00€. Si tratta di un SSD interno da 2,5 pollici che saprà dare al vostro PC quella marcia in più e che vi permetterà di avviare i programmi con una velocità di gran lunga superiore rispetto al classico hard disk, utile per dare nuova vita ad un vecchio computer, ma efficace anche per velocizzare ulteriormente un PC già dalle buone prestazioni. Non a caso, questo è uno di quei modelli che viene scelto anche dagli appassionati di gaming, i quali necessitano di prestazioni elevate anche sotto questo aspetto e non solo su processore e scheda video. Il Crucial MX500 offre infatti velocità di scrittura e lettura altissime, con entrambe che superano i 500 mb/s.

Vale la pena segnalare anche il modello Crucial BX500, anch’esso proposto nella variante da ben 2TB, che può essere acquistato a soli 159,00€ invece di 186,12€. Anche in questo, abbiamo di fronte il prezzo più basso di sempre per questo specifico modello che, a differenza del primo, è solo leggermente più lento, arrivando ad una velocità massima di 540 mb/s invece di 560 mb/s.

Abbiamo citato due degli SSD di uno dei più grandi produttori di archiviazione del mondo, ma ovviamente questi non sono gli unici ad essere proposti nel Prime Day, ed ecco perché in calce abbiamo stilato una lista contenente altri modelli che meritano ugualmente di essere presi in considerazione.

Le migliori offerte del Prime Day su SSD e hard disk

