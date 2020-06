Steelbook in super offerta con extra sconto su Zavvi!

Anche questa settimana su Zavvi sono presenti moltissime offerte interessanti su gadget, t-shirt e soprattutto film. In questo caso vi segnaliamo questa ghiotta promozione su una serie di versioni Steelbook di film famosi o di culto. Infatti oltre ad esserci dei forti sconti potrete usufruire di un ulteriore ribasso del 10% utilizzando il codice “STEELBOOK10” durante la procedura d’acquisto. Se siete quindi degli appassionati collezionisti di queste bellissime versioni non lasciatevi sfuggire l’occasione!

Tra i tanti film disponibili in offerta ci sono sicuramente alcune chicche, come ad esempio Alien versione 4K del 40° anniversario, oppure la versione completa di Ninja Scroll per passare a film più recenti come Ad Astra, Ralph spacca Internet o Detective Pikachu. Trovate in ogni caso l’elenco completo dei film in promozione su questa pagina.

I migliori steelbook in promozione

N.B.: per usufruire del 10% di sconto aggiuntivo è necessario usare il codice "STEELBOOK10" durante la procedura d'acquisto.

