Tra le tantissime offerte della Amazon Gaming Week che si sta tenendo in questi giorni, vi segnaliamo ora una promozione davvero ottima, specie per chi è alla ricerca di un paio di cuffie da gaming wireless, che si adattino perfettamente al gioco su console, ma che siano compatibili anche con PC.

Nel dettaglio parliamo delle Arctis 7P+, un paio di cuffie senza fili, progettate da SteelSeries, e dalla livrea ed i colori che richiamano apertamente al design di PlayStation 5, pur non limitandosi all’utilizzo con la sola console Sony.

Il prezzo è ottimo: parliamo, infatti, di 149,99€, contro i 199,99€ del prezzo originale, il che corrisponde ad uno sconto di ben 50 euro, pari al 25% del prezzo originale. Non pochi per un prodotto top di gamma come questo e, grazie al quale, potrete godere di performance acustiche davvero eccezionali su qualsiasi dispositivo, compresi Mac, Nintendo Switch e dispositivi Android!

Progettate per supportare appieno le potenzialità dell’audio 3D di PS5, queste cuffie danno il meglio anche con altri dispositivi, e sono realizzate con un telaio in acciaio leggero e resistente, con tono laterale On-Ear per il microfono retrattile, e controlli del volume e del silenziamento a portata di mano, per il massimo del comfort e della comodità anche in caso di lunghe sessioni di gioco.

La batteria, infine, è in grado odi garantire fino a 30 ore continuative di utilizzo, mentre il modulo wireless multipiattaforma a bassa latenza da 2,4GHz, offrirà una connessione sempre stabile e pulita a bassissima latenza, addirittura fino a 12 metri di distanza dal modulo di ricezione!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

