Siamo agli sgoccioli del Prime Day e di un altra calda giornata estiva. Per questo motivo vi segnaliamo in questa news uno dei migliori sconti ancora disponibili, e per rinfrescarvi non poteva che essere una piscina da giardino. Questa Intex 26790 è spaziosa e può ospitare tante persone e oggi è scontata di 350€!

Con una struttura solida e una dimensione di 400 x 200 x 122 cm questa piscina Intex è perfetta per un giardino di medie dimensioni e per ospitare comodamente tutta la famiglia o un gruppo di amici. La resistente struttura tubolare in acciaio anti corrosione e il telaio in PVC a triplo strato massimizzano la capacità d’acqua al 90%. La finitura premium e il liner interno con stampa a mosaico conferiscono alla piscina un look sofisticato e moderno.

Dal punto di vista strutturale abbiamo un telaio esterno antiruggine in acciaio galvanizzato e pareti laminate a tripla resistenza, mentre internamente troviamo rivestimenti in PVC a 3 strati Super-Tough e poliestere extra forte per una maggiore durabilità. Da notare il sistema di aerazione Hydro Technology, un filtro che migliora la filtrazione, aumentando la purezza e la chiarezza dell’acqua.

Se non ne potete più di questo caldo asfissiante e volete rilassarvi dopo una giornata di lavoro cosa c’è di meglio di una piscina, sopratutto se è comodamente a casa vostra. Non perdetevi quindi questa offerta per portarvi a casa a soli 549€ una delle migliori piscine esterne in commercio.

Per concludere vi ricordiamo come sempre di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!