SUPER offerta Kindle Unlimited: 2 mesi a 0€ per i nuovi iscritti

Se la lettura è la vostra passione e siete sempre in cerca di nuovi titoli affascinanti da esplorare, vi farà piacere scoprire che Amazon offre la possibilità di sottoscrivere gratuitamente un abbonamento di 1 mese al suo eccellente servizio Kindle Unlimited, oppure di spendere appena 0,99€ per 2 mesi! Questa promozione rappresenta un'opportunità eccezionale ma è disponibile per un periodo limitato: avete tempo fino al 25 marzo per registravi al servizio e godere immediatamente, e per due mesi, dell'accesso a quello che è indiscutibilmente uno dei migliori servizi di libri digitali disponibili.

Offerte Kindle Unlimited, perché approfittarne?

Tuttavia, è importante notare che questa offerta è valida esclusivamente per i nuovi clienti e per coloro che, pur non avendo ancora aderito alla piattaforma, non hanno mai usufruito di un periodo di prova gratuito o di altre promozioni di prova gratuita per uno o più mesi. Amazon specifica che alcuni utenti potrebbero non essere eleggibili per la promozione, ma in caso di dubbi, si consiglia di contattare il servizio clienti per maggiori informazioni.

Per chi non ha mai sperimentato Kindle Unlimited, si apre un universo di possibilità: potrete accedere a oltre 1 milione di e-book, utilizzabili sia su e-reader dedicati, come i vari modelli Kindle, sia su smartphone o tablet tramite l'app Kindle gratuita. Questo vi permetterà di consultare e leggere una vasta gamma di libri digitali anche senza possedere un dispositivo specifico.

Termini e Condizioni dell'Offerta Promozionale Kindle Unlimited:

Validità : L'offerta è attiva dal 15 marzo 2024 al 25 marzo 2024.

: L'offerta è attiva dal 15 marzo 2024 al 25 marzo 2024. Requisiti : È necessario avere un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited entro il periodo dell'offerta.

: È necessario avere un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited entro il periodo dell'offerta. Limitazioni : I clienti già iscritti a Kindle Unlimited o che hanno usufruito di una prova gratuita o promozione negli ultimi 36 mesi potrebbero non essere idonei.

: I clienti già iscritti a Kindle Unlimited o che hanno usufruito di una prova gratuita o promozione negli ultimi 36 mesi potrebbero non essere idonei. Territorialità : Offerta valida esclusivamente per i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

: Offerta valida esclusivamente per i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. Rinnovo : Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

: Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese. Cancellazione : È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento su www.amazon.it/kucentral.

: È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento su www.amazon.it/kucentral. Limitazione : L'offerta è limitata a un cliente per account e non è cumulabile con altre promozioni.

: L'offerta è limitata a un cliente per account e non è cumulabile con altre promozioni. Non Trasferibilità: L'offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

Dopo i 2 mesi promozionali, avrete la libertà di decidere se cancellare il servizio o continuare l'abbonamento al costo standard di 9,99€ al mese. La cancellazione è semplice, senza vincoli economici, quindi perché non approfittarne? Ciò detto non ci resta altro che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando a questa promozione, così che possiate approfittare di questi mesi di lettura praticamente gratis!

