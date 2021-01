Super Offerte GearBest: tablet, smartphone e non solo al -40%!

Dopo avervi segnalato le offerte della mattinata, è ora arrivato il momento di proporvi gli imperdibili sconti su smartphone, tablet e notebook presenti in queste ore su Gearbest. Se siete amanti di prodotti cinesi, ma non per questo scadenti, allora non potete non tenere in considerazione le offerte che il noto portale mette a disposizione, dato che la percentuale di sconto arriva in molti a casi fino al 40%.

Nonostante l’imbarazzo della scelta, riteniamo che l’offerta dedicata al notebook Xiaomi RedmiBook 16 sia tra le più interessanti, merito della riduzione di prezzo importante che coinvolge questo modello. Per essere precisi, parliamo di uno sconto del 36% che vi permetterà di portarvi a casa quello che è un notebook validissimo a 802,90€, prezzo a cui abbiamo già sommato il costo della spedizione. Quest’ultima proviene dalla Cina, quindi occorre che vi muniate di un po’ di pazienza prima di poter mettere le mani su questo gioiello da 16 pollici, ma l’attesa sarà senz’altro ripagata.

Realizzato completamente in metallo, il design di Xiaomi RedmiBook 16 ricorda molto il MacBook di Apple, design molto apprezzato dal grande pubblico. E non è tutto, dato che il meglio si trova all’interno, in cui è presente l’ottimo AMD Ryzen 4500U abbinato a 8GB di RAM e un veloce SSD da 512GB. Per quanto riguarda invece la scheda grafica, questa si affida alle capacità del processore di trasmettere non solo la potenza necessaria per aprire velocemente qualsiasi tipo di applicazione, ma anche dare la giusta importanza alla parte video, soprattutto nel momento in cui occorre riprodurre contenuti multimediali. Ciò potrebbe sembrare un punto sfavorevole, ma in realtà non è così, dato che il Ryzen 4500U ha potenza sufficiente da rendere inutile la presenza di una scheda video entry-level.

Con uno spessore di soli 3,26 mm, lo Xiaomi RedmiBook 16 vanta un display IPS con una gamma colori sRGB del 90%, il che è davvero niente male per un notebook che costa meno di 1.000€. Tra le varie connessioni e porte disponibili, vale la pena citare la presenza di una porta USB-C, con la quale ricaricare la batteria da 46Wh, che assicura un’autonomia di 9 ore di riproduzione video.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla consultazione delle offerte Gearbest, ci preme ricordarvi che, qualora siate alla ricerca quotidiana di sconti, promozioni o prezzi d’occasione, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

