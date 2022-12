Dicembre non è solamente il mese delle decorazioni luminose e delle cioccolate calde, bensì degli sconti. Tantissimi store stanno infatti proponendo offerte in occasione del Natale, permettendoci di risparmiare sugli acquisti di fine anno. In particolare, se stavate pensando di mettere nel carrello una nuova Smart TV o una soundbar per guardare film e serie tv con una qualità altissima, vi consigliamo la promozione proposta da Yeppon.

Moltissime Smart TV e soundbar di marca Samsung sono infatti in sconto sulla pagina dedicata di Yeppon, con ribassi che arrivano fino al 50%! La promozione è attiva fino al 26 dicembre, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione di risparmiare sull’acquisto di un prodotto dalla qualità eccellente!

I prodotti disponibili per l’offerta sono veramente tantissimi: abbiamo Smart TV QLED, OLED, UHD o FHD, che vanno dai 24″ agli impressionanti 85″. Ovviamente anche le fasce di prezzo sono variabili, quindi avrete modo di scegliere l’articolo che fa al caso vostro, con la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarma e godendo poi di ben 5 anni di garanzia.

Per esempio, lo spettacolare televisore AU9070 della linea Samsung Crystal di dimensione 75″ è attualmente disponibile a soli 999,99€ invece di 1.699,00€; si tratta di un ribasso del 41%, che vi permetterà di risparmiare ben 699,01€ su questa Smart TV di risoluzione 4K Ultra HD! Che voi vogliate guardare un film d’azione, una partita di calcio o una serie tv, godrete di colori realistici, puri e nitidi grazie all’innovativo processore Crystal 4K, mentre attraverso le funzionalità smart potrete scegliere i contenuti da riprodurre semplicemente con la voce, oltre ad accedere dalla home a moltissime applicazioni come le piattaforme streaming e l’app Google Duo.

Vi abbiamo presentato un TV spettacolare, quindi cosa c’è di meglio che abbinarci un audio pazzesco? Se siete alla ricerca anche di una soundbar, tra le offerte potrete trovare la Q600B di Samsung, ora scontata a 279,99€ al posto di 499,00€, per una percentuale di sconto del 44%! Grazie alla tecnologia rivoluzionaria e all’Adaptive Sound riuscirete a immergervi in ogni scena del vostro film o videogioco preferito, sfruttando gli altoparlanti Dolby Atmos che riprodurranno il suono da ogni direzione per un’esperienza in 3D.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi del vasto catalogo di Smart TV e soundbar Samsung in offerta su Yeppon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata. Vi ricordiamo ancora una volta che la promozione è valida solo fino al 26 dicembre, quindi il nostro invito è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!