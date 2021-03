Super Saldi Gutteridge: ultimi pezzi con l’80% di sconto!

L’inverno è ormai prossimo alla fine e, con esso, la tradizionale tornata di sconti invernali che, come da consuetudine, ci ha offerto l’occasione di acquistare molti ottimi capi d’abbigliamento a prezzo scontato. Ancora molti, però, sono gli invenduti dei vari store che, come spesso accade, si stanno ora proponendo con delle ultime tornate promozionali ed offerte a prezzi stracciati. Un esempio è Gutteridge, noto marchio di origini napoletane che, per fare spazio a quello che sarà l’abbigliamento primaverile, ha decurtato i prezzi di numerosi articoli invernali arrivando a toccare, se non addirittura superare, l’80% del prezzo originale, permettendovi di munirvi di prodotti dalla qualità elevata a prezzi irrisori.

Un’ottima occasione, dunque, per accaparrarsi qualche ultimo affare nel campo dell’abbigliamento, acquistando capi eccezionali ed in continuità con la tradizione sartoriale e l’artigianalità che caratterizzano la moda made in Italy. Con Gutteridge, infatti, l’eleganza è di casa, così come è di casa la convenienza, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo che ha reso noto il brand. Largo dunque a queste ultime promozioni, in cui svettano, in particolare, le offerte relative a giubbotti e giacche, seppur non manchino svariate offerte dedicate alle camicie.

Essendo una promozione rivolta all’ultimo periodo di saldi, è chiaro che non tutte le taglie potrebbero risultare disponibili ed è per questo che consigliamo caldamente di non indugiare troppo, onde evitare che lo stock termini. D’altronde, siamo certi che articoli come questo bomber imbottito non vogliate perdervelo, soprattutto ora che viene proposto a soli 39,00€, prezzo il cui crollo si attesta ad un incredibile ribasso del 76%, che si traduce in un risparmio finale di ben 126€!

Dall’aspetto essenziale e pulito, questo bomber imbottito vanta un’imbottitura di alta qualità, che si abbina alla perfezione ai dettagli sportivi delle tasche a zip e alla doppia chiusura con cerniera. Leggero, ma capace di farvi rimanere al caldo in queste ultime giornate fredde, il tutto senza rinunciare al comfort. L’ultima iniziativa di Gutteridge è piena di prodotti come questi, motivo per cui suggeriamo di spendere 5 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata all’intero catalogo sulla pagina ufficiale, o quanto meno scoprire la nostra lista personalizzata in calce, dove abbiamo selezionato quelli che sono, a nostro giudizio, gli abiti da non perdere.

La nostra selezione prodotti

