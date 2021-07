Super sconti Carpisa, fino al 50% su tantissime borse e zaini

Carpisa, uno dei maggiori produttori di accessori d’abbigliamento per donna e uomo, ha recentemente inaugurato una nuova ed interessante promozione, che permette agli interessati di acquistare tantissimi zaini e borse, il tutto con sconti che possono raggiungere la percentuale del 50%!

Stiamo parlando di offerte relative ad ottimi prodotti, tutti realizzati con materiali e cuciture di altissima qualità. Chiaramente, le proposte di Carpisa spaziano su più categorie merceologiche del portale, infatti spiccano soluzioni di piccole, medie e grandi dimensioni, che possono adattarsi all’outfit sia per uomo che per donna.

Tra le tante promozioni attualmente disponibili, vi segnaliamo quella dedicata alla borsa “Pattina” della linea Deva, che potrete portarvi a casa a 25,00€ anziché 39,95€, a seguito di uno sconto del 23% dal prezzo consigliato dal produttore. Realizzata in tinta unita con riga centrale e profili a contrasto, questo particolare modello presenta una pratica tracolla regolabile con chiusura “clic clac”, per poter proteggere i propri effetti personali.

Essendo un prodotto molto vistoso, possiede anche un foulard fantasia applicato alla tracolla, naturalmente rimovibile, che permette di ottenere un tocco di charme in più al proprio look, un fattore che non basta mai in particolari serate come quelle estive. Disponibile anche nella colorazione rossa, la borsa Pattina è interamente realizzato in materiale sintetico ultraresistente e misura 7,5 x 14 x 24 centimetri.

Arrivati a questo punto, non ci resta che consigliarvi caldamente di consultare la pagina della promozione per poter trovare le soluzioni Carpisa che si adattino meglio al vostro stile. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, però, vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!