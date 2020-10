Super sconti eBay: quasi 100€ di sconto su Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Continuano i festeggiamenti su eBay! Il celebre sito di e-commerce celebra i suoi 25 anni di attività con sconti fino al 60% su un ampia selezione di prodotti. Le offerte spaziano dall’elettronica fino all’abbigliamento, con migliaia di prodotti in promozione.

Tra le occasioni più interessanti vogliamo segnalarvi quella riguardante lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro che, rispetto ad un prezzo di partenza di 324,99€, potrà essere vostro a 229,90€! Stiamo parlando di uno smartphone da 6,67″ con un processore octacore e 6GB di RAM, in grado di offrire prestazioni più che adeguate per la maggior parte degli utilizzi. Con ben 128GB di archiviazione interna, espandibili fino a 512GB tramite micro SD, la memoria piena sarà un lontano ricordo. Se pensiamo poi alla fotocamera da 64MP capace di registrare video in 4K, abbiamo il connubio perfetto per chi è appassionato di fotografia e vuole portare sempre con sé tutti i suoi scatti.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro offre infine un’ottima autonomia, dovuta alla sua batteria da 5.020 mAh e alla sua ricarica rapida da 30W; se siete soliti utilizzare lo smartphone per tutto l’arco della giornata potete essere tranquilli che questo smartphone difficilmente vi abbandonerà.

