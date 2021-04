Super sconti fino al 46% sui notebook HP dallo store ufficiale!

Come avete avuto modo di notare dalle nostre pubblicazioni, sono molte le offerte che hanno preso il via in vista di questo fine settimana e, tra i vari, vi segnaliamo ora anche l’arrivo di HP Store, che ha abbassato il prezzo di molti prodotti del suo catalogo, proponendoci acquisti a cifre molto vantaggiose. Come vedrete, le possibilità di risparmiare sono molteplici, dato che gli sconti stimoleranno l’interesse di chi cerca un nuovo notebook, PC Desktop o un monitor da lavoro.

Andando a spulciare la lista di articoli disponibili, una delle offerte più interessanti è certamente quella che vede il notebook HP EliteBook 830 G7 da 13 pollici in sconto del 46%, che potrà così essere vostro alla modica cifra di 999,00€ invece di 1.860,50€. Un risparmio notevole, per quello che è un notebook con una grande attenzione ai dettagli, in grado di eseguire la maggior parte delle operazioni senza difficoltà. Se mettiamo da parte il gaming più frenetico, questo modello saprà regalarvi grandi soddisfazioni, merito non solo degli ottimi componenti interni, ma anche di tutta una serie di software integrati, capaci di portare l’esperienza d’uso di Windows 10 ad un nuovo livello.

Ad esempio, non potrete fare a meno di HP Sure Sense, la protezione avanzata sviluppata da HP, che sfrutta l’intelligenza artificiale e il deep learning per offrirvi la miglior protezione possibile contro i malware più pericolosi. A tal proposito, avrete la possibilità di impostare fino a tre fattori di autenticazione per l’accesso, tra cui il lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale con la fotocamera ad infrarossi.

Essendo l’EliteBook 830 G7 un notebook pensato per la produttività, HP ha deciso di integrare anche un’applicazione in grado di darvi suggerimenti personalizzati su come sfruttare le pause di lavoro, aiutandovi a sviluppare abitudini lavorative equilibrate. Ultimo ma non meno importante, questo specifico modello supporta la connessione 4G LTE, che vi permetterà di rimanere sempre connessi anche nei luoghi dove il wi-fi è assente.

Insomma, un notebook le cui caratteristiche lo rendono adatto per un uso a 360° e poterlo acquistare a meno di 1.000€ è senz’altro una di quelle occasioni imperdibili, così come lo sono tutte le altre presenti sulla pagina ufficiale della promozione. Prima di passare altrove, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

