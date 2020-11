Super sconti hardware e gaming per il Black Friday di AK Informatica

Il Black Friday è ormai ovunque e il nostro staff è impegnato nel cercare quelle che sono le migliori offerte proposte dai vari portali. Tra le più interessanti di oggi ci sono sicuramente quelle di AK Informatica, che propone sconti pazzeschi su un’ampia scelta di componenti e accessori per computer, tra cui mouse, tastiere, cuffie, fino ad arrivare a soluzioni complete e pronte all’uso.

Proposte come quella sul potentissimo MSI GE66 Raider 10SFS, che con le offerte di questa Black Week scende ad un prezzo sempre importante ma molto più basso rispetto al normale. Quello che abbiamo deciso di proporvi in mezzo alle tante offerte disponibili nel catalogo di AK Informatica è senza ombra di dubbio uno dei notebook più potenti che vi abbiamo mai segnalato sulle nostre pagine, nonché uno dei migliori acquistabili in questo momento e grazie al Black Friday può essere vostro a 2.199,00€, un prezzo sicuramente importante e chiaramente non alla portata di tutti, ma non potevamo non segnalarvelo, dal momento che viene scontato di ben 500€.

La famiglia GE66 Raider di MSI offre ai gamer infinite possibilità di setup e componenti di ultima generazione in grado di non sfigurare rispetto ad un PC Desktop di fascia alta, con frequenze di refresh che arrivano persino a 300 Hz, probabilmente ben oltre il limite di percezione dell’occhio umano e una batteria da ben 99,9Wh. Sostanzialmente, si tratta di una soluzione che mette a disposizione tutto ciò che un notebook da gaming dovrebbe offrire. Ma quali componenti si trovano all’interno? Beh, non poteva che esserci un processore Intel Core i7-10875H, la bellezza di 32GB di RAM, una RTX 2070 Super e un SSD da 1TB, il tutto ricoperto da un design con profilo obliquo che gli conferisce un look aggressivo degno di un prodotto di questo livello. Ovviamente, immancabili le luci RGB, che in questo caso si estendono su tutto lo chassis, con la possibilità di gestirle e ottenere una marea di combinazioni.

I molteplici prodotti che AK Informatica ha messo a disposizione vanno a coprire le esigenze di chiunque, esigenze che potrebbero persino coprire alcune soluzioni dedicate allo smart working, da quello più impostato verso le conferenze a quello più rivolto alla potenza. Detto ciò, non ci resta altro che invitarvi a visitare la pagina dedicata e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

