Super sconti per 9 anni di Yeppon, fino al 50% di sconto anche su eBay

I festeggiamenti di Yeppon proseguono da oltre una settimana, e da oggi fino al 19 luglio si spostano su eBay, con una serie di offerte su una vastissima selezione di prodotti appartenenti alle più disparate categorie dello store e-commerce. Infatti, gli appassionati potranno beneficiare di sconti che possono toccare quota -50% su piccoli e grandi elettrodomestici, informatica, oggetti per la cura della persona, smart tv, e tanto altro ancora!

Come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente, le promozioni sono davvero numerose e variegate, ma fra tutte vi segnaliamo quella relativa alla Smart TV LG da 43″. Per chi non lo conoscesse, questo televisore vanta un pannello LED con risoluzione in 4K, che garantisce ottime prestazioni durante la fruizione di contenuti multimediali, come lungometraggi e serie televisive. Non manca, inoltre, un buon comparto connettività, che permette a questo televisore di connettersi ad Internet e con altri dispositivi esterni. Tutto questo si traduce in 306,56 euro, ma potete acquistarlo a 259 euro grazie ad uno sconto del 15%.

Per chi non fosse ancora sazio di offerte, vi segnaliamo la macchina da caffè in offerta a marchio Lavazza, in particolare il modello Tiny che viene venduta a 39,99 euro! Questo prodotto si caratterizza innanzitutto da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e dalla possibilità di essere compatibile con numerose capsule. Entrando nelle specifiche tecniche, questa macchinetta semi-automatica possiede una capacità di una sola tazza e gode di una tanica di acqua da ben 0,75 litri posta sulla parte posteriore della scocca.

Visto il gran numero di prodotti in offerta, abbiamo pensato di proporvi una selezione dei migliori articoli da acquistare in questo momento. Per dovere di cronaca, al seguente indirizzo troverete la lista completa delle offerte. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!