Super sconti su elettrodomestici e tv per il Black Friday Yeppon

Il Black Friday durerà ancora diversi giorni, ma quello di Yeppon è appena iniziato e le offerte sono davvero fantastiche! Il noto store, infatti è entrato anch’esso a gamba tesa proponendo ai suoi utenti sconti da capogiro su gran parte del catalogo, mettendo a disposizione, tra gli altri, anche articoli natalizi, utili qualora vogliate preparare un bel regalo da mettere sotto l’albero.

Ribadiamo ancora una volta che quelle di Yeppon sono offerte davvero incredibili e lo dimostrano i prezzi, capaci non solo di competere con i principali e-commerce, ma in tanti casi persino batterli. Un esempio è la lavasciuga Candy GVFW 6106LWHC-01 da ben 10kg, che viene proposta fino al 1 dicembre (salvo esaurimento scorte) a soli 299,99€ invece di 649,00€, un prezzo decisamente fuori dal comune per quello che è un prodotto pensato non solo per lavare i vestiti, ma anche asciugarli.

Un prodotto di questa portata, infatti, viene venduto di solito a prezzi decisamente più alti. Vi basti pensare che in situazioni normali è difficile trovare una buona lavatrice da 9kg a meno di 300€, ma in questo caso con una cifra simile potete portarvi a casa un modello con una capacità del cestello ancora più grande e che vi permetterà, una volta finito il ciclo di lavaggio, di asciugare i vostri indumenti, facendovi risparmiare tempo e fatica. Come se ciò non bastasse, questo modello dispone il Wi-Fi e NFC, quindi potrete comandarla anche a distanza, una caratteristica che rende questa offerta davvero irrinunciabile.

Stabilito che siamo di fronte ad un’opportunità incredibile, non ci resta altro che consigliarvi di continuare a seguire le nostre pagine perché le sorprese di questo venerdì nero sono tutt’altro che finite. Inoltre, dal momento che le offerte di Yeppon sono tantissime, suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista in calce dove, oltre a riportare alcune delle migliori offerte, abbiamo raggruppato gli sconti per categoria in modo da facilitarvi la ricerca. Detto ciò, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

