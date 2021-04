Super sconti sui prodotti Finish, Napisan e Airwick su Amazon

Oltre alle ottime offerte tech, con sconti da Black Friday per una vasta selezione di elettrodomestici, il portale di Amazon è nel vivo delle promozioni della Cura della Casa, con tantissime offerte che vi permetteranno di risparmiare decine e decine di euro sui vostri acquisti. Nei giorni scorsi vi abbiamo dato un piccolo assaggio della vastità della promozione e stavolta vogliamo dedicarci più nello specifico ai prodotti Finish, Napisan e Airwick inclusi nell’iniziativa, ed in particolare nella possibilità di ricevere persino un buono sconto.

Come detto, la prima cosa che spicca di questa iniziativa lanciata da Amazon è la possibilità ricevere un buono sconto di 3€ a fronte di aver acquistato prodotti della linea Botanica di Airwick. Aderire alla promozione è molto semplice, non dovrete far altro che acquistare entro il 9 maggio i profumatori Airwick Botanica, superare i 25€ in un solo ordine e riceverete subito il buono! Per maggiori informazioni sulla promozione, ad ogni modo, vi invitiamo comunque a leggere il regolamento completo presente nell’apposita pagina di Amazon.

La linea Botanica di Airwick, vi ricordiamo, è l’ultima frontiera in quanto a profumatori per ambienti naturali, ed infatti è caratterizzata da fragranze ricercate infuse con ingredienti unici, coltivati in modo responsabile rispettando al massimo l’ambiente. Inoltre, grazie a questa iniziativa, potrete acquistare la pratica confezione risparmio che vi permetterà di acquistare 8 spray di da 236 ml a 25,59€, un’offerta super conveniente!

In questa selezione troverete anche alcuni prodotti della linea Finish Curalavastoviglie, perfetti sia per pulire piatti e bicchieri, ma anche per curare l’interno delle lavastoviglie, facendo delle operazioni quanto più vicine ad una manutenzione. Tra i tanti prodotti che fanno parte di questa linea, vi segnaliamo la presenza dello speciale gel da applicare a ciclo vuoto scontato a soli 8,79€, che rimuove accumuli di grasso e di calcare nascosti depositati nel cestello e nelle tubature, perfetto per ottenere una pulizia più profonda e piatti più puliti.

Avrete capito che sono tanti i prodotti in sconto che fanno parte di questa settimana della Cura della Casa di Amazon, e quindi non possiamo fare a meno di consigliarvi di visitare la pagina relativa del portale, così da trovare quella giusta per voi. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

