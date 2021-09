Super sconto Xiaomi! Redmi Note a 120€ in meno solo per 48 ore!

È cominciata ufficialmente una nuova ed interessate iniziativa di Xiaomi, che permetterà a tutti gli interessati di acquistare i suoi migliori prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi. Tra questi, vi segnaliamo la presenza dello Xiaomi Redmi 8 del 2021, proposto ad un prezzo incredibile con uno sconto di ben 120,00€, ma solo fino a domani!

Stiamo parlando di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per coloro che vogliono acquistare uno smartphone dalle buone specifiche tecniche, senza spendere un patrimonio. Innanzitutto, il Xiaomi Redmi 8 del 2021 vanta un processore MediaTek Helio G85 con una frequenza clock fino a 2,0 GHz, che garantisce ottime prestazioni durante le sessioni di gioco e all’apertura delle applicazioni, soprattutto quelle pesanti.

Il Redmi 8 può contare anche su un comparto fotografico di tutto rispetto perché sul dorso sono presenti quattro camere, che permettono non solo di scattare fotografie di un paesaggio con la lente ultra-grandangolare, ma anche di immortalare i vostri parenti con la modalità ritratto e tutte le meraviglie che ci circondano con la lente macro. Mentre la fotocamera anteriore da 13 MP riesce ad eseguire egregiamente il suo compito!

Sulla parte posteriore, invece, il Redmi 8 possiede un ampio display da 6,3 pollici con una risoluzione nativa in FullHD, ossia 1920 x 1080 pixel. E poi, grazie ad una batteria agli ioni di litio con una capacità di 4000 mAh, assicura un’autonomia da vero top di gamma, vale a dire fino a due giorni con una singola ricarica. Non manca, naturalmente, la funzione di ricarica rapida a 18W, che permette di ricaricare completamente il terminale in sole due ore.

Xiaomi Redmi 8 del 2021 è disponibile fino a domani al prezzo di 109,90€ al posto di 229,90€, e dunque rappresenta un buon investimento. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Xiaomi.

