Tante asciugatrici e deumidificatori in sconto da Unieuro

Con l’avvicinarsi dell’inverno e delle piogge è necessario avere in casa anche gli elettrodomestici giusti, per questo oggi vogliamo segnalarvi un’interessante promozione Unieuro dedicata a deumidificatori e asciugatrici. Fino al 19 novembre il celebre rivenditore di tecnologia offre molti prodotti in promozione, con sconti anche di centinaia di euro, offrendo una selezione ampia e adatta ad ogni genere di esigenza.

Tra i prodotti più interessanti vogliamo segnalarvi l’asciugatrice Indesit YT M11 83K RX EU che potrà essere acquistata a soli 529,00€, ben 270€ meno rispetto al prezzo di listino di 779,00€. Con una capacità di carico di 8Kg e la possibilità di asciugare i vostri capi in appena 45 minuti, si tratta di un un’ottima asciugatrice perfetta se non avete molto tempo per il bucato.

Grazie al ciclo di asciugatura per capi misti inoltre, l’asciugatrice Indesit YT M11 83K RX EU permette di asciugare fino a 3 Kg di bucato di tessuti misti, garantendo comunque un’ottimo livello di igiene e senza danneggiare i capi durante il processo. Con programmi dedicati anche all’asciugatura delle calzature, dei piumoni e dei tessuti imbottiti è in grado di offrire un set di servizi completo, tanto che potrebbe farvi dimenticare per sempre le lavanderie. Inoltre, grazie alla tecnologia Push&Go di Indesit, l’asciugratrice YT M11 83K RX EU calibrerà autonomamente i parametri di asciugatura garantendo il programma ottimale in base al peso del carico e al tipo di indumenti che state asciugando.

Insomma, le possibilità offerte da questa asciugatrice sono moltissime, ma se cercate qualcosa di diverso, potreste visitare la pagina dedicata all'iniziativa o guardare tra i prodotti selezionati noi qui sotto.

