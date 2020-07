Tante offerte Amazon sui prodotto Moleskine!

Non solo tecnologia! Amazon ha infatti inaugurato una serie di intriganti offerte sui prodotti Moleskine, che permetteranno a studenti e scrittori in erba di poter acquistare i prodotti del popolare marchio a prezzi davvero imperdibili, con sconti che non riguardano solo i classici taccuini, ma anche prodotti decisamente più intriganti e meno noti.

Nella promozione Amazon, infatti, c’è spazio anche per sacche e borse, perfette per lo studio o per il lavoro ma anche e soprattutto per il tecnologico set Moleskine Smart Writing, un prodotto che oltre al classico taccuino con copertina rigida in formato 13 x 21 cm, comprende una smart pen per digitalizzare in modo istantaneo i propri appunti scritti! Basta semplicemente scaricare la companion app e tracciare i propri appunti sulla carta con l’apposita carta, affinché il tutto sia precisamente riportato su di un foglio digitale e liberamente modificabile a lavoro finito.

La cosa straordinaria è che la penna Moleskine è perfettamente in grado di capire in quale punto del foglio essa si trovi, permettendo così di tracciare parole, linee e disegni in modo preciso e puntuale anche sul foglio digitale, affinché non ci sia alcuna differenza tra analogico e digitale! Venduto generalmente a 99,00€, questo intrigante set è oggi in sconto a soli 76,71€ ed è, in ogni caso, solo una delle ottime offerte Moleskine proposte da Amazon che, ne siamo certi, potrebbero tornare utili a studenti, professionisti e creativi.

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra lista di prodotti in offerta consigliati, invitandovi comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte Moleskine, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

