Tante offerte su aspirapolvere ed elettrodomestici per la casa su Monclick!

Il Black Friday si avvicina e, come spesso accade, potrebbe rivelarsi l’occasione ideale per acquistare un nuovo aspirapolvere, un nuovo ferro da stiro o qualsiasi altro prodotto per la casa generalmente venduto ad un prezzo non proprio abbordabile. Certo, manca ancora molto al 27 novembre, ma ecco che in vostro soccorso arriva Monclick che, grazie alle sue nuove offerte dello “Speciale pulizia”, vi permetterà di acquistare diversi elettrodomestici subito, e con sconti che possono arrivare fino al 40% del prezzo originale!

Diverse le offerte disponibili ma, tra le varie, quella che non potete proprio lasciarvi sfuggire è quella relativa l’ottimo ferro da stiro Silence Steam Pro DG9222F0 di Rowenta, che viene proposto con uno sconto del 33% e quindi venduto a 234,90€ invece di 349,90€. Non si tratta di un ferro da stiro tradizionale, bensì di un prodotto munito di caldaia separata, che offre prestazioni ed efficienze nettamente superiori in grado di farvi risparmiare tempo e quindi ideale per coloro che hanno la necessità di stirare grandi quantità di abiti durante la settimana.

Senza dubbio più ingombrante rispetto a un normale ferro da stiro, ma non per questo meno pratico e maneggevole, il Silence Steam Pro DG9222F0 di Rowenta è la caldaia ad alta pressione più silenziosa mai prodotta dal noto brand e grazie alle sue doti assicura risultati straordinari anche sui tessuti più difficili da trattare, nonché un risparmio di acqua ed energia che, secondo l’azienda, arriva fino al 30%. Un modello ideale quindi per coloro che vogliono dare ai propri indumenti il meglio assoluto, riuscendo a domare anche le pieghe più ostinate.

Un prezzo sicuramente importante, ma decisamente inferiore rispetto al valore effettivo di questo modello che, per altro, non è l’unico articolo interessante di questa nuova promozione Monclick, motivo per cui vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista in calce o magari visitare direttamente la pagina dedicata per scoprire cosa riserva questa interessante promozione. Prima di lasciarvi navigare tra le pagine del portale, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

