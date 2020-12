Tanti giochi a un prezzo super nel nuovo Humble Québec Indies Bundle!

Su Humble Bundle è stato recentemente lanciato un pacchetto colmo di giochi decisamente interessanti a un prezzo super. Il nuovissimo Humble Québec Bundle, infatti, contiene al suo interno più di 10 titoli, tra cui l’apprezzatissimo Knight Squad e l’intrigante Jotun Valhalla Edition. Il tutto senza dimenticare Tales from the Candlekeep: Tomb of Annihilation, un’avventura proveniente nientepopodimeno che dall’universo narrativo di Dungeons & Dragons. Se siete interessati a fare vostro a un ottimo prezzo questo ricco bundle avete ancora poco più di una decina di giorni di tempo: l’Humble Québec Bundle resterà infatti disponibile all’acquisto fino al prossimo 29 dicembre.

Pagando solamente 0,84 euro sarà possibile ottenere:

Leap of Fate

Aeolis Tournament

Toto Temple Deluxe

Pagando più di 4,91 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Light Fall

Jotun Valhalla Edition

Crew 167: The Grand Block Odyssey + Soundtrack

Epic Manager – Create Your Own Adventuring Agency

Knight Squad

Con oltre 8,53 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Castle Story

Dungeons & Dragons – Tales from the Candlekeep: Tomb of Annihilation

Mages of Mystralia

Speed Brawl

Acquistare questo ricco pacchetto di giochi ci permetterà, oltre a rimpinguare le nostre librerie digitali a un prezzo super, anche di fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Child’s Play Charity. Un’ottima occasione, insomma, sia per fare qualcosa di buono che per ottenere tanti giochi in grande offerta.

