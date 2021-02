Tanti giochi action Square Enix in sconto fino al 90% su Humble Bundle!

Fino alla sera del 1 marzo su Humble Bundle è disponibile una grande selezione di videogiochi action di Square Enix in forte offerta, con sconti che arrivano fino al 90%. Tra le opere in saldo possiamo trovare titoli come i vari Just Cause e i diversi Deus Ex, disponibili per l’occasione a un prezzo decisamente ridotto.

Nel caso vi foste persi nel corso del tempo un capitolo di una delle due saghe, Humble Bundle vi permette ora di recuperarlo in fortissimo sconto. Just Cause 3 nella sua XXL Edition, colma di contenuti e bonus aggiuntivi, è infatti ad esempio acquistabile a soli 4,49€, mentre allo stesso prezzo è possibile portarsi a casa anche Deus Ex Mankind Divided. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che a essere in forte offerta su Humble Bundle sono anche numerosi DLC, permettendovi così di recuperare a prezzo di saldo anche il minimo tassello di un dato titolo.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte, o se volete semplicemente dare un’occhiata alla lista completa di giochi action Square Enix in offerta su Humble Bundle, potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i titoli Square Enix in sconto su Humble Bundle «

