Tanti giochi Warhammer e non solo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Amate Warhammer 40k e più in generale gli scontri a fuoco? Se avete risposto affermativamente, sarete allora lieti di sapere che Humble Bundle ha racchiuso nell’ Humble Unleash Destruction Bundle numerosi titoli di grande interesse, come Warhammer 40K Gladius con tanto di numerose espansioni e Battlestar Galactica Deadlock. Un bundle venduto a un prezzo ridotto, ma solo fino al prossimo 23 luglio. Se siete interessati, insomma, fate in fretta.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Master of Magic Classic

Aumentando l’offerta a 9,25€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Battlestar Galactica Deadlock

Distant World Universe

Con almeno 10,13€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Warhammer 40K Gladius: Relic of War

Warhammer 40K Gladius: Tyranids

Warhammer 40K Gladius: Fortification Pack

Strategic Command WWII: World at War

Field of Glory II

15% di sconto su Warhammer 40K Battlesector

Oltre a poter fare propri numerosi titoli a un ottimo prezzo, l’Humble Unleash Destruction Bundle ci permetterà anche di fare del bene. Parte dei proventi della vendita del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche, come Whale and Dolphin Conservation. Un ottimo modo insomma per fare una buona azione e al contempo fare il carico di picchiaduro.

Potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: l’Humble Unleash Destruction Bundle resterà disponibile all’acquisto solo fino alla sera del prossimo 23 luglio!

