Tantissimi prodotti Amazon in sconto fino al 38%!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte giornaliere, incentrate sulle ottime Apple AirPods Pro, ritorniamo su Amazon per parlarvi di un’iniziativa che coinvolge tantissimi prodotti alimentari, e non solo. Infatti, gli interessati hanno la possibilità di acquistare integratori, caffè in capsule e pannolini, il tutto con sconti che possono raggiungere il 38%!

Come da tradizione per il portale dello shopping, il numero di prodotti compatibili con l’iniziativa è piuttosto numeroso. Tra questi, consigliamo a tutti gli sportivi di acquistare la confezione di Premium Body Nutrition, un integratore caseina micellare, disponibile non più al prezzo di 39,90€ ma bensì a 31,92€. Si tratta di un articolo che contiene delle proteine a lento assorbimento, ideali come spuntino o prima di dormire, che hanno l’obiettivo di favorire il recupero e il potenziamento muscolare.

In alternativa, qualora vi serva del buon caffè in capsule, vi suggeriamo di prendere in considerazione l’acquisto della confezione Consuelo, acquistabile quest’oggi a 15,19€ anziché 18,99€. Questa confezione comprende ben cento capsule compatibili con le macchine da caffè targate Nespresso, e si caratterizzano da una miscela bilanciata di arabica, prodotta nel rispetto degli standard Fairtrade.

Invece, se il vostro interesse è quello di prendere del caffè decaffeinato, vi consigliamo di dare uno sguardo alla confezione sempre prodotta da Consuelo, che include al suo interno cento capsule compatibili con le macchine dello storico marchio Nespresso. Ideate per tutti coloro che vogliono assaporare il gusto del caffè senza caffeina, questo pacchetto è ora disponibile a 15,19€ anziché 18,99€.

Insomma, avrete capito bene che la nuova iniziativa Amazon coinvolge tantissimi articoli appartenenti a diverse categorie merceologiche del portale, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo all’intera proposta, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarle tutte e acquistare quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

