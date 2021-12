Tapo: la lampadina smart dal prezzo imbattibile! La paghi meno di 10 euro!

La domotica sta sempre più prendendo piede nelle case di tutti e uno dei prodotti che va per la maggiore, per la comodità di utilizzo e le interazioni che possono essere implementate, sono sicuramente le lampadine smart. Tra le tante proposte oggi abbiamo trovato un ottimo sconto sulla lampadina Tapo che potete trovare su Amazon a meno di 10€!

Tapo è una lampadina smart prodotta da TP-Link che in questo caso viene presentata nella versione con attacco E27. Parliamo di un prodotto che può essere collegato alla propria rete casalinga in Wi-Fi e comandata comodamente tramite applicazione proprietaria e attraverso l’utilizzo degli assistenti vocali Amazon Alexa o Google Home. Dal punto di vista tecnico abbiamo una lampadina con luce calda (2700K) dimmerabile dall’1% al 100% con un’intensita di 806 Lumen.

Grazie alle lampadine smart potrete ridurre i consumi ottimizzando sia i tempi di accensione che l’intensità della luce, cosa non possibile per delle lampadine standard. Inoltre potrete creare delle routine personalizzate che vi permetteranno di decidere orari di accensione e spegnimento e, tramite l’utilizzo degli assistenti vocali, impostare dei comportamenti abituali in base alle frasi. Potreste per esempio dire “Alexa buongiorno” per fare in modo che la luce della vostra camera si accendo gradualmente al vostro risveglio.

Queste lampadine, viste le numerose funzioni, non sono sempre economiche, ma in questo caso l’offerta è davvero ghiotta e a meno di 10€, se siete appassionati di queste nuove tecnologie, vale sicuramente la pena di essere acquistata.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo, ancora una volta, che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!