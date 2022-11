Mediaworld non è l’unica ad aver aumentato la quantità di prodotti in offerta, nonché la percentuale di sconto, in occasione della giornata dei single. Unieuro, infatti, non ha perso tempo, rispondendo alle fantastiche proposte della concorrenza rilasciando sconti mai visti finora. Essendo una promo dedicata a questa particolare ricorrenza, le occasioni d’acquisto saranno valide solo per oggi, pertanto ribadiamo l’invito ad approfittarne prima che si faccia troppo tardi.

Diversi prodotti, infatti, potrebbero esaurirsi nel giro di pochissime ore, prima ancora di arrivare a fine giornata. Il motivo è presto detto, poiché ci sono affari come la smart TV Xiaomi Mi TV P1 da 50 pollici, il cui prezzo è stato più che dimezzato. Parliamo infatti di una smart TV dal valore di 499,90€, acquistabile per un tempo limitato a soli 233,92€. Una cifra talmente irrisoria che non rispecchia le qualità di questo televisore, che potrà così entrare nelle case di molti italiani a fronte di una spesa quasi insignificante per questa categoria di prodotto.

Il pannello da 50 pollici di questo modello garantirà una visione senza limiti, grazie a bordi super sottili, percepibili solo a distanza ravvicinata. La qualità generale dell’immagine è spettacolare in relazione al prezzo e siamo sicuri che non troverete una smart TV migliore in questa fascia di prezzo, almeno finché non terminerà questa incredibile offerta.

Non lasciatevi ingannare dal prezzo, in quanto Xiaomi Mi TV P1 ha tutte le tecnologie per sorprendervi anche durante la visione di film in alta definizione, nonché quelli in HDR. Questo modello, infatti, è pienamente compatibile con HDR10+ e persino con il Dolby Vision, ossia il formato di riproduzione più avanzato esistente oggi sul mercato, capace di riprodurre oltre 68 miliardi di colori e 4.096 sfumature per luce. Per fare un paragone l’HDR10+, che è ottimo per gli standard moderni, si ferma a “soli” 1,07 miliardi di colori. Capite bene che si tratta di una smart TV di buon livello, pur costando poco, a maggior ragione dopo questo imperdibile sconto da parte di Unieuro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, che potrebbero non ripresentarsi neanche a Natale.

