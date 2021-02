Tennis World Tour e tanti altri giochi a un super prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Fino al prossimo 2 marzo Humble Bundle propone a un super prezzo il nuovo Humble Plug In (And Play!) Digital Bundle, contenente tanti giochi di grande interesse. Tra di essi possiamo trovare titoli di vari generi, come lo sportivo Tennis World Tour, il motociclistico TT Isle of Man e l’intrigante Dead in Vinland. Insomma, qualsivoglia siano i vostri gusti a sfondo videoludico, sicuramente troverete qualcosa di vostro interesse in questo ricco bundle.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

NeuroVoider

Hover

Anarcute

Pagando più di 4,43 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Sundered Eldritch Edition

Plane Mechanic Simulator

Epistory Typing Chronicles

Chroma Squad

Dead in Vinland

Con oltre 8,27 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

TT Isle of Man

Sigma Theory: Global Cold War

Tennis World Tour

WRC 8 FIA World Rally Championship

Acquistando l‘Humble Plug In (And Play!) Digital Bundle, oltre a fare scorpacciata di giochi a un ottimo prezzo, sarà possibile fare anche una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti donati a Medici Senza Frontiere e Whale and Dolphin Conservation.

Se siete interessati al ricco bundle potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è quello di fare in fretta, visto che il corposo pacchetto resterà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 2 marzo.

» Clicca qui acquistare l’Humble Plug In (And Play!) Digital Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!