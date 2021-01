The Medium: acquistalo ora a meno di 30 euro su CDKeys!

Nonostante sia arrivato sul mercato solamente lo scorso 28 gennaio, ossia esattamente due giorni fa, l’intrigante e riuscito The Medium è fin da ora disponibile all’acquisto a soli 29,59€ su CDKeys. Un prezzo che ci permette di risparmiare diversi euro su quello che è il prezzo ufficiale del titolo e al contempo portarci a casa uno dei videogiochi più riusciti di questo inizio di 2021. Se siete interessati, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: non è infatti chiaro fino a quando The Medium resterà disponibile a questo prezzo su CDKeys.

The Medium è un’opera irrinunciabile per gli amanti degli horror e per tutti coloro che cercano un’esperienza next gen dalle tematiche forti. Come abbiamo dichiarato nella nostra recensione, infatti: “The Medium è, a mani basse, una delle migliori esperienze thriller/horror, da qualche anno a questa parte. Una storia intricata, e legata a doppio filo alle meccaniche di gioco di stampo esplorativo/investigativo, si mescola a un gameplay peculiare e cucito addosso alla narrativa del titolo. Un comparto artistico di prim’ordine, infine, completa quella che può essere considerata la “prova della maturità” per i ragazzi di Bloober Team, il cui risultato non viene scalfito nemmeno dalle piccole sbavature tecniche presenti. ”

Se volete approfittare di questa offerta e fare vostro The Medium a un ottimo prezzo, potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: non è purtroppo possibile sapere fino a quando l’ultima fatica di Bloober Team resterà disponibile in sconto!

» Clicca qui acquistare The Medium a soli 29,59€ su CDKeys! «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!