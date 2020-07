Tidal, 3 mesi a soli 3 euro per lo streaming musicale in alta qualità

Tidal ha intenzione di rivaleggiare con il gigante della musica Spotify attraverso un piano mirato e strategico, fatto di grosse offerte per gli appassionati della musica, e non solo. In occasione della nuova stagione, infatti, la società norvegese ha annunciato una nuova iniziativa, che consente di ottenere tre mesi di abbonamento a soli 3 euro fino al prossimo 22 agosto 2020. In questo articolo vi spieghiamo come ottenerlo e quali sono le caratteristiche del servizio offerte da Tidal.

Sottoscrivendo il piano in offerta, gli appassionati avranno la possibilità di avere accesso a tutta la musica, i video, i podacasts e le playlist, con la migliore qualità sonora a disposizione. Il catalogo di Tidal è in continuo ampliamento, e al momento conta più di 60 milioni di tracce, oltre 250.000 video in formato HD ed eventi live, senza pubblicità. Come se non bastasse, gli abbonati saranno anche in grado di provare musica e video esclusivi che non sono trasmessi in streaming da nessun altro servizio.

Per chi non lo sapesse, Tidal mette a disposizione tutti i contenuti ad una qualità incredibilmente elevata, infatti il colosso della musica ha collaborato con MQA per fornire audio in una versione autenticata a 96 kHz / 24 bit, e quindi con la più alta qualità possibile. L’applicazione per smartphone, inoltre, è capace di ottimizzare i flussi audio a 24 bit su qualsiasi dispositivo grazie ad un processo di compressione sviluppato – come detto – in collaborazione con MQA.

L’abbonamento a Tidal, nella sua versione mensile, ha un costo di 19,99 euro, che si traducono in 59,97 euro nella sua variante trimestrale. Al prezzo di soli 3 euro, il piano in questione diventa davvero appetibile e concorrenziale, consentendo a tutti gli appassionati di provare il servizio e successivamente decidere se rinnovare o meno. Prima di lasciarvi all’acquisto, vi invitiamo a seguirci su Telegram, dove potete trovare le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

» Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento a Tidal Premium su Tidal «

