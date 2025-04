Il lavapavimenti che separa acqua sporca e rifiuti oggi è in doppio sconto

Se siete alla ricerca di un lavapavimenti intelligente, potente e pratico, oggi è l’occasione perfetta per rinnovare le vostre abitudini di pulizia. Il Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 è in doppia promozione su Amazon: uno sconto diretto di 60€ a cui si aggiunge un coupon di 140€, per un risparmio totale di ben 200€. Ma non è solo il prezzo a sorprendere: questo modello è stato progettato per rivoluzionare la pulizia domestica, raggiungendo con facilità anche gli spazi più difficili.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie alla tecnologia Tineco Hyperstretch, questo lavapavimenti si comprime fino a soli 13 cm e si inclina fino a 180°, permettendovi di pulire comodamente sotto letti, divani e mobili bassi. Il corpo principale si flette senza sforzo, garantendo una manovrabilità eccezionale anche nelle zone più anguste della casa. Inoltre, le mini ruote assistive e il serbatoio dell’acqua riposizionato rendono l’uso quotidiano ancora più fluido e leggero, senza sacrificare l’efficienza.

Una delle innovazioni più apprezzate del FLOOR ONE STRETCH S6 è il suo esclusivo sistema a 3 camere per la separazione dell'acqua sporca. Questo garantisce che il motore non venga mai contaminato, mantenendo prestazioni elevate anche quando il dispositivo è completamente inclinato. Non solo: il sistema autopulente FlashDry utilizza acqua a 70 °C per sciogliere le macchie più ostinate e asciugare immediatamente ogni parte interna, dalla spazzola al condotto, eliminando anche i cattivi odori.

Infine, l'autonomia non vi deluderà. Grazie al pacco batteria aggiornato e alla gestione intelligente Tineco iLoop, potrete contare su fino a 40 minuti di pulizia costante, anche dopo numerosi cicli di utilizzo. Il FLOOR ONE STRETCH S6 unisce così prestazioni elevate, innovazione tecnologica e praticità d’uso, il tutto con un’offerta davvero imperdibile. Se desiderate una casa pulita senza fatica, questo è il momento giusto per approfittarne.