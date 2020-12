Torna il Sottocosto Unieuro con sconti da capogiro

In questo fine 2020 le sorprese non mancano dato che, oltre a portali come Amazon ed eBay, ora si è aggiunto anche Unieuro con il suo Sottocosto online, da sempre una delle iniziative più apprezzate dagli utenti, che vedono ancora una volta la possibilità di portarsi a casa prodotti tecnologici a prezzi stracciati, tra cui gli immancabili televisori, smartphone e tutta la famiglia degli elettrodomestici, sia grandi che piccoli.

Il numero di prodotti in offerta è pari a 50 e questo vuol dire che quasi sicuramente è presente l’articolo capace di soddisfare le vostre esigenze, soprattutto qualora siate interessanti all’acquisto di una smart TV. Tra i numerosi prodotti, infatti, spicca la TCL 43P715 da 43 pollici, un modello probabilmente poco noto ma che in realtà offre prestazioni paragonabili a quelli di brand più blasonati ad un costo inferiore, al punto da rendere il rapporto qualità-prezzo l’arma vincente di questo specifico modello.

Proposta a soli 329,90€, la TCL 43P715 dispone di un pannello con risoluzione 4K, supporto HDR e di una serie di tecnologie di elaborazione d’immagine proprietarie dell’azienda che fanno sì che il pannello offra sempre una visione accurata e dettagliata dei contenuti, nonché la lettura di svariati file e cartelle, come i popolari formati H265 e MKV. Vale la pena sottolineare anche la presenza del sistema operativo Android TV, che per molti potrebbe essere un fattore importante durante la scelta di un nuovo televisore. Il sistema operativo di Google, infatti, offre una serie di funzionalità che altri sistemi non hanno, come ad esempio la possibilità di scaricare giochi e applicazioni dal Play Store direttamente sulla TV, aumentando così ulteriormente l’intrattenimento nel proprio salotto.

Per consultare tutte le offerte disponibili nel Sottocosto online di Unieuro vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questi entusiasmanti sconti, mentre qui sotto trovate una lista delle migliori offerte selezione dal nostro team. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

