Tornano gli sconti all’80% sui giochi Ubisoft!

Mentre su Amazon continua la lunga attesa per il Prime Day 2021, molti altri store si stanno lancianddo a capofitto nelle offerte, forse nella speranza di calamitare l’attenzione dei danti utenti “a secco di offerte”, in vista dei prossimi 21 e del 22 giugno. Tra questi, come avrete intuito, c’è anche Ubisoft, che in concomitanza dell’imminente E3 2021, sta proponendo degli sconti folli su alcuni dei suoi più celebri (e recenti) titoli!

Stiamo infatti parlando di sconti all’80% su tantissimi giochi, compresi alcuni eccellenti titoli di recente uscita, come lo straordinario Assassin’s Creed Valhalla, il cui prezzo proposto da Ubisoft è di appena 44,99€, a fronte degli originali 59,99€ necessari per l’acquisto! Ed il bello è che l’ottima promozione proposta non si limita alle sole edizioni standard del gioco (per altro disponibili per ogni piattaforma), ma anche a tutte le altre edizioni disponibili sullo store, siano esse fisiche o digitali, con uno sconto pari al 25%, con un prezzo finale variabile in base alla piattaforma.

Visivamente appagante e potente nel suo approccio alla cultura delle popolazioni del nord europa del IX Secolo, Valhalla è il terzo capitolo del nuovo corso che la serie ha inaugurato con lo splendido Origins, capitolo che rimescolò le carte in tavola nel mondo di Assassin’s Creed, sia dal punto di vista narrativo che di impianto ludico, trasformando la serie dal classico adventure esplorativo di stampo free roaming, ben noto ai fan sin dalle origini del gioco, ad un più moderno ed ampio impianto open world, con mappe vastissimo ed una progressione basata sui più tipici canoni dei giochi di ruolo di stampo occidentale.

Forte di una ricerca storica impeccabile, Valhalla vi trascinerà nel mondo di Eivor, un instancabile guerriero vichingo che dalle coste della sua Norvegia si trasferirà in Inghilterra, in una campagna lunga e perigliosa basata su gloria e conquista. Ambientato nell’Europa del IX Secolo, Assassin’ Creed Valhalla si pone l’ambizioso obiettivo di offrire un impianto narrativo più libero rispetto al passato, in cui gli obiettivi della campagna potranno essere selezionati liberamente tra una rosa di zone da conquistare, in quello che è un approccio che ha il pregio di rendere la progressione più dinamica, ed anche più diluita.

Mixando sapientemente esplorazione, combattimenti, e persino un blando impianto gestionale, Valhalla rappresenta un ulteriore passo avanti nella riconfigurazione della serie verso il mondo dei giochi di ruolo open world, avvinghiando il giocatore con un misto di fascinazione per la storia e per la mitologia, e permettendovi così non solo di esplorare un’interessante momento della storia europea, ma anche l’affascinante compendio di miti norreni in quello che sarà un viaggio ben oltre i confini delle terre degli uomini.

Ovviamente, Assassin’s Creed Valhalla non è l’unico gioco in sconto, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche l’intera proposta di offerte Ubisoft, così da rintracciare il titolo della serie che può vi piace. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

