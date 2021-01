Tornano gli sconti imperdibili degli XDays di Mediaworld!

Con l’arrivo del nuovo anno stanno pian piano tornando anche le offerte in rete, con un numero di proposte che, nel post-festività, sta progressivamente aumentando giorno dopo giorno. E così, dopo quelle che sono le più tipiche offerte quotidiane già proposte in mattinata da Mediaworld, vi segnaliamo ora quella che è la seconda iniziativa promozionale del portale che, con il ritorno dei suoi XDays, sembra voler calamitare su di sé l’attenzione dei compratori online un po’ orfani delle più tipiche proposte Amazon. Fino al 20 gennaio, dunque, Mediaworld ci proporrà ogni giorno diverse ed accattivanti offerte relative al mondo della tecnologia, con sconti su articoli come smartphone, televisori ed elettrodomestici di vario genere!

Proposte numerose ed appaganti, che includono anche alcuni dei migliori auricolari wireless, come gli interessanti Jabra Elite Active 75T, venduti a 149,99€ rispetto agli originali 199,99€, sconto che permette a questo specifico modello di meritarsi un’attenzione maggiore da parte di coloro che vogliono munirsi di un buon paio di auricolari che, oltre ad essere comodi e stabili, debbano avere un’ottima qualità audio, dimostrando di saper riprodurre in modo adeguato qualsiasi contenuto multimediale.

A tal proposito, gli Jabra Elite Active 75T ricordano molto i più blasonati AirPods Pro, dal momento che implementano una sofisticata tecnologia che permette al suono di adattarsi alle vostre orecchie, attraverso un test specifico eseguibile tramite app, che regolerà in modo dettagliato le frequenze in modo da offrirvi una musica su misura. Vale la pena sottolineare che non si tratta del solito equalizzatore presente in quasi tutti i modelli, sebbene anch’esso giochi un ruolo fondamentale, bensì di una modalità pensata per offrire la miglior esperienza possibile per il proprio udito. Occorre sapere, infatti, che non tutti percepiamo i suoni allo stesso modo ed è proprio qui che il brand è riuscito a fare la differenza, permettendo una personalizzazione mai vista finora.

Dotati di certificazione IP57, questi auricolari wireless vantano inoltre della cancellazione attiva del rumore che, seppur attivata, permetterà all’autonomia di offrire ben 24 ore di utilizzo con l’aiuto della custodia di ricarica, mentre sono 5 le ore se le utilizzerete in modo autonomo. Insomma, gli Jabra Elite Active 75T si dimostrano auricolari validissimi e completi sotto tutti i punti di vista, e l’offerta che Mediaworld ha riservato per questo modello dovrebbe mettere in guardia tutti coloro che cercano una soluzione eccellente in grado di competere con i colossi del settore.

