Tornano le offerte Microsoft Store: fino a 400€ di sconto sui notebook Surface

Mentre in rete cominciano ad impazzare le prime offerte del 2021, tra i vari store vi segnaliamo anche il ritorno di Microsoft che, tramite il suo canale di vendita digitale, ha deciso di inaugurare questo nuovo anno all’insegna delle grandi offerte, con particolare attenzione a quelli che sono gli amatissimi dispositivi Surface, presenti in diverse varianti tra le pagine del Microsoft Store, e con una buona diversificazione tanto dei prezzi originali quanto degli sconti, al punto che su alcuni modelli si possono risparmiare anche 400€ sull’acquisto, che salgono addirittura ad 800€ su specifiche tipologie di configurazioni.

Un’occasione non da poco che vi permetterà, ad esempio, di acquistare a prezzo scontato anche il bellissimo tablet Surface Pro 7, ancora oggi uno dei migliori dispositivi 2-in-1 del mercato, ottimo tanto in mobilità quanto per lo smart working, o lo studio. Arrivato sul mercato forte del suo processore Intel Core di decima generazione, Surface Pro 7 è il punto di congiunzione ideale tra Windows e il mercato dei tablet riuscendo ad offrire l’eccellenza sotto ogni punto di vista: dal design alla velocità di gestione delle app, passando alla qualità dei materiali al display.

Senza mezze misure, Surface Pro 7 è semplicemente un dispositivo di assoluto pregio, perfetto per lavorare, eccellente per lo studio e comodo e appagante nel campo dell’intrattenimento, tanto che non abbiamo mancato di elogiarne le qualità anche in fase di recensione quando, dispositivo alla mano, potemmo finalmente saggiarne tutte le caratteristiche.

Eccellente anche dal punto di vista dell’autonomia, Surface Pro 7 può essere vostro a partire da soli 830,99€, con uno sconto di oltre 390€ rispetto al prezzo originale e proponendosi, per altro, in offerta con tanto di ottima cover tastiera, a dir poco fondamentale per sfruttare a pieno tutte le caratteristiche di questo particolare tablet. Pur vero che si tratta di un pezzo decisamente sopra la media per il mercato tablet, in cui spesso si può acquistare un dispositivo anche a meno di 200€, va tenuto conto che se si parla di Surface si parla dell’eccellenza del settore e che, proprio con Surface Pro 7, si è forse raggiunto uno dei picchi più alti del mercato in termini di performance, resistenza, autonomia e versatilità. Un dispositivo grandioso che, in ogni caso, è solo una delle occasioni in sconto proposte dal portale Micorosft, che troverete nella loro interezza nei link qui in calce. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Le offerte Microsoft disponibili

