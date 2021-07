TUBBZ: le bellissime paperelle in cosplay scontate del 40%!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi proponiamo ora quella che è una simpatica promozione che ha preso piede sulle pagine dello store di Just Geek, portale ben noto agli appassionati di gadget e action figure di ogni tipo, vista la straordinaria offerta di prodotti ed i prezzi che, sovente, riescono a competere (se non a battere) praticamente ogni altro portale simile.

E dunque, come avrete intuito dal titolo di questo articolo, su Just Geek si torna a parlare di Tubbz, ovvero le deliziose paperelle di gomma, ricchissime di dettagli, e raffiguranti (in versione piumata, ovviamente), alcuni dei più noti volti del mondo dei videogame e del cinema! Un prodotto pensato appositamente per i collezionisti e che, specie oltreoceano, ha raggiunto una popolarità eccezionale, tale che le Tubbz sono oggi considerate “le eredi” del successo dei ben più noti Funko Pop!

Grazie a questa promo, dunque, avrete la possibilità di risparmiare fino al 40% su diversi modelli di TUBBZ, come ad esempio la splendida paperella in cosplay a tema Crash Bandicoot, o quelle dedicate alle serie di Tekken e Street Fighter, raffiguranti personaggi come Kazuya, Heihachi, Ryu o Blanka! Ogni paperella è splendidamente realizzata, ricchissima di dettagli e, talvolta, persino comprensiva di alcuni accessori (ovviamente a seconda del personaggio). Ognuna, inoltre, è alta circa 9 cm, è realizzata in PVC ed è dotata di una simpatica confezione a forma di vasca da bagno, che la protegge e la rende anche semplice da esporre.

Otre a ciò, sul portale è anche disponibile una seconda promozione che permetterà ad un’altra schiera di paperelle TUBBZ di poter essere acquistate al prezzo di 2 per 25€, e comprendente personaggi come Rocky, Gandalf, Batman e Solid Snake, con alcuni articoli già disponibili, ed altri in preorder, ma comunque disponibili per la promozione!