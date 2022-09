Se siete alla ricerca di una smart TV davvero eccezionale, dotata di un pannello di grandi dimensioni, ed in grado di offrire una qualità delle immagini davvero impareggiabile, allora non potete davvero perdervi questa offerta propostaci da Comet, e grazie alla quale potrete portarvi a casa la splendida smart TV LG Evo 65C26LD, con pannello OLED 4K da ben 65″!

Il prezzo? Parliamo di 1.999,00€, contro i 2.799,00€ del valore originale, e dunque di uno sconto della bellezza di 800 euro che, credeteci, sono davvero molti per una smart TV di questa qualità, non solo arrivata da poco sul mercato (parliamo, infatti, dell’edizione del 2022), ma che vanta anche un comparto tecnologico di tutto rispetto!

La LG Evo è, infatti, una smart TV bellissima e funzionale, che si fa apprezzare, anzitutto, per il suo splendido pannello OLED con pixel auto-illuminanti, capace non solo di garantire immagini più luminose, nitide e definite, ma anche di sublimare l’esperienza visiva di film e videogame, grazie ad una serie di attenzioni tecnologiche non da poco, che esulano da quella che è l’ormai tipica IA che analizza e migliora le immagini in tempo reale (che pure c’è!).

La LG Evo 65C26LD, ad esempi, gode dell’ottimo supporto al sistema Dolby Vision IQ con Precision Detail, in grado di offrire immagini HDR dettagliate e con una profondità di colore impressionante, ed in generale è in grado di garantire fino al 20% di luminosità in più rispetto ad uno schermo OLED tradizionale (ed il riferimento è importante, visto che proprio LG è leader nella realizzazione dei pannelli OLED).

Lato gaming, questa smart TV è invece in grado di offrire ben 4 porte compatibili HDMI 2.1 a 48 Gbps, in grado di garantire un gioco in 4K fino a 120fps, offrendo persino una piena compatibilità con i sistemi VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, così da eliminare alla radice qualsiasi problema a schermo, come i fastidiosi effetti tearing.

Dal design minimale e dai bordi sottili, e pregna di tecnologie pensate per rendere la visione il più nitida, piacevole e coinvolgente possibile, la LG Evo è, in sintesi, una smat TV davvero eccezionale, e grazie alle sue eccellenti attenzioni tecnologiche, tra cui il suo potente processore, vi restituirà sempre uno spettacolo visivo unico, esaltando gli elementi a schermo, a prescindere che stiate guardando un film, un gioco o un semplice programma televisivo.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Comet, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido televisore prima che vada esaurito!

