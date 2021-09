TV Panasonic OLED con Netflix Calibrated Mode scontato di 400€ su eBay

Come ricorderete, il mese di settembre è iniziato con un numero altissimo di offerte ed è bello vedere come ancora adesso ci siano numerose occasioni da non perdere. Come saprete, molte di queste si trovano nella sezione de “Gli Imperdibili” di eBay, che sarà oggetto di questo articolo. Anche oggi, quindi, avrete modo di risparmiare sui vostri acquisti online, potendo accedere alle migliori smart TV e ad una marea di elettrodomestici a prezzi incredibilmente bassi.

Una delle occasioni apparse nelle ultime ore tra le pagine del portale vede la Panasonic 48JZ1000E da 48 pollici, una smart TV OLED alla quale viene ridotto il prezzo di ben 400€, permettendovi di acquistarla a 1.199,00€ anziché 1.599,00€. Un prezzo niente male per un televisore OLED e dalle caratteristiche che daranno vita ai film e a qualsiasi contenuto multimediale che andrete a riprodurre.

Con il Panasonic 48JZ1000E sarà come avere un piccolo cinema dentro casa, grazie non solo alla qualità del pannello 4K, ma anche dalla presenza del Dolby Atmos che, come saprete, accompagna il suono delle immagini dandovi la percezione di essere al centro della scena. Un TV davvero all’avanguardia, che gode persino della modalità Netflix Calibrated Mode, la quale se attivata, riprodurrà i contenuti del noto servizio di streaming in maniera ancora più precisa, con contrasti dinamici e movimenti naturali.

Il Panasonic 48JZ1000E sarà in grado di ottimizzare anche i contenuti dei semplici programmi televisivi, grazie ad un chip proprietario che si basa sull’intelligenza artificiale, la quale analizza il segnale in ingresso in tempo reale e lo regola istantaneamente per ottenere un’immagine ad alta definizione. Inoltre, questo processore saprà riconoscere quale tipo di contenuto state guardando e apporterà le giuste regolazioni per offrirvi un’esperienza di visione sempre ottimale.

Grazie alla modalità Game Extreme, il Panasonic 48JZ1000E si comporterà egregiamente anche in ambito gaming, dato che il pannello potrà raggiungere non solo gli ambiti 120Hz, ma anche beneficiare della tecnologia AMD FreeSync Premium. Insomma, un televisore che vale ogni centesimo di questa offerta, imperdibile per chi vuole provare la qualità di un OLED.

Come sempre, il nostro ultimo suggerimento è quello di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte. Ciò detto, prima però di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati giorno dopo giorno sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!