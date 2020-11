Ubisoft: i migliori giochi in offerta per Black Friday

Il Black Friday 2020 è sempre più vicino e praticamente ogni store digitale sta preparando la propria lista di offerte speciali. Oggi, parliamo precisamente dell’Ubisoft Store, carico di videogiochi PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S di altissima qualità a prezzi davvero imperdibili. Tra i vari, troviamo nomi del calibro di Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey, i due prequel dell’attesso Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 5, il sandbox ad ambientazione americana record di vendite, e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico che ha creato un’incrollabile fan-base negli ultimi. Il Black Friday 2020 è quindi la perfetta occasione per recuperare i migliori giochi di Ubisoft dal suo Store.

Quelli citati sono però solo alcuni dei giochi presenti all’interno delle incredibili offerte dell’Ubisoft Store. Troviamo, ad esempio, anche Watch Dogs Legion, attesissimo nuovo capitolo della serie sandbox di Ubisoft. Gli sviluppatori, in questo nuovo gioco, abbandonano gli Stati Uniti d’America e ci portano a Londra. La capitale inglese, però, è diversa da come la conosciamo: la Brexit l’ha infatti cambiata e una serie di attentati la mettono in ginocchio.

La colpa viene (ingiustamente) addossata al DedSec, collettivo di hacker che i fan hanno già imparato ad amare nei primi due capitoli. In Watch Dogs Legion, però, non avremo dalla nostra solo un protagonista, ma l’intera popolazione londinese: chiunque potrà essere reclutato e le sue capacità uniche saranno a servizio della causa. Riusciremo a fare luce su quello che sta accadendo? Potete trovare la risposta già ora e ad un prezzo incredibile: poche settimane dopo l’uscita, infatti, Watch Dogs Legion è già in offerta!

L'offerta è quindi molto ampia e comprende sia giochi con qualche anno sulle spalle che titoli di alto livello più recenti. Il Black Friday 2020 dell'Ubisoft Store è già iniziato, così come quello di altri store e siti di e-commerce.

