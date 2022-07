Se cercate delle buone occasioni d’acquisto dopo un forte periodo di ribassi, come quello degli ultimi due giorni, consigliamo di dare uno sguardo alla Dyson Week di eBay, in particolar modo se siete interessati ad acquistare validi purificatori d’aria e scope elettriche a prezzi più vantaggiosi del solito.

Sul noto portale di compravendita, infatti, sono stati abbassati i prezzi di alcuni elettrodomestici in grado di semplificare e rendere più efficiente la cura della casa, come appunto purificatori d’aria e scope elettriche senza filo. Su entrambi potrete risparmiare fino a 100€, il che non è poco quando si parla di Dyson, i cui prezzi tendono a rimanere quasi sempre quelli di listino. Gli sconti applicati da eBay su questi prodotti saranno validi fino al 18 luglio, pertanto consigliamo di completare un eventuale acquisto in tempi brevi, mettendosi cosi al riparo da un possibile esaurimento scorte.

Il prodotto più scontato è il Dyson Pure Cool Link, uno dei purificatori d’aria più completi ed efficienti disponibili sul mercato, come ribadito anche nella nostra guida dedicata proprio a questo genere di elettrodomestici. Silenzioso e con un design caratterizzato da un grande anello oblungo, copiato di recente dalla concorrenza, Dyson Pure Cool Link è senza dubbio una delle migliori soluzioni per chi vuole respirare aria pulita all’interno delle propria mura domestiche, filtrando anche le particelle più sottili grazie all’utilizzo di filtri HEPA in vetro a 360°.

Una delle peculiarità più interessanti di Dyson Pure Cool Link è quella di funzionare anche come ventilatore, motivo per cui si rivelerà un ottimo prodotto anche per chi sta cercando un modo per rimanere al fresco durante i mesi più caldi dell’anno. Parliamo dunque di un elettrodomestico capace di purificare e rinfrescare, e di farlo in modo intelligente grazie ai sensori integrati e al sofisticato algoritmo, che capisce come regolare le impostazioni del dispositivo in base alle condizioni della stanza. Se preferite il controllo manuale, senza rinunciare alla modernità, potrete utilizzare l’app Dyson Link, che vi consentirà anche di controllare il purificatore a distanza.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi articoli Dyson presenti sullo store, tra cui molti disponibili a prezzi super validi per questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

