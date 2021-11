Un buon aspirapolvere robot a meno di 90?! Possibile se lo acquisti su Amazon!

Non si arresta il mare di offerte che Amazon ci sta proponendo con il suo eccezionale Early Black Friday! Iniziativa che, come vi stiamo raccontando, ci sta dando modo di proporvi tantissimi articoli a prezzi più che scontati, con occasioni davvero impressionanti, specie se consideriamo che l’Early Black Friday è comunque solo un antipasto a quello che sarà il Black Friday vero e proprio.

Tra le tante proposte, vi segnaliamo ora un’occasione davvero irrinunciabile, specie qualora abbiate voglia di entrare in possesso di un comodo aspirapolvere robot, tenendo però molto basso il presso d’acquisto. Sul portale, infatti, è in sconto di ben 120 euro l’ottimo aspirapolvere Lefant M201! Un articolo che originariamente costava la bellezza di 209,99€, e che oggi pagherete appena 89,99€!

Un affare a dir poco incredibile, specie considerando che Lefant, azienda emergente nel mondo degli aspirapolvere robot, si è guadagnata molta stima da parte del mercato, complice un rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi che, specie in virtù di tornate promozionali come questa, rende i prodotti dell’azienda un acquisto quasi obbligato!

Progettato per offrire ottime perfomance anche in spazi molto contenuti, il Lefant M201 è un robot più piccolo e compatto rispetto alla media del mercato, il che gli permette di scivolare senza problemi anche in spazi molto angusti. Grazie al suo giroscopio integrato, ed al sensore di rilevamento del movimento, questo piccolo robot aspirapolvere riesce a districarsi efficacemente in qualsiasi circostanza, evitando ostacoli e cadute, e risultando una scelta ideale per chi, pur non vivendo in una reggia, vuole migliorare le pulizie di casa dotandosi di un robot per le pulizie.

Parliamo quindi di un robot piccolo, che tuttavia nasconde un’ottima potenza, grazie al suo motore digitale combinato, capace di sprigionare una potenza di aspirazione fino a 1500 Pa il che, come intuirete, lo rende in grado di aspirare anche il pulviscolo più sottile o i peli di animale. Il tutto, viene poi stipato nel suo contenitore interno da 500 ml in cui, per altro, è presente un sistema di filtrazione a doppio strato per prevenire l’inquinamento secondario.

Dotato di un’ottima batteria interna da 1800 mAh, che lo rende in grado di svolgere una pulizia continuativa di oltre un’ora, è persino compatibile con Alexa e Google Assistant, e può essere facilmente controllato, avviato o programmato sia tramite controllo vocale che con la apposita app il che, per un articolo pagato meno di 100€, è praticamente una rarità!

Insomma, il Lefant M201 è un articolo davvero imperdibile, specie perché venduto ad un prezzo che oseremmo definire ridicolo! Per meno di 90 euro vi porterete a casa un prodotto ben fatto, affidabile, e quasi miracoloso se si pensa al prezzo attualmente richiesto da Amazon!

