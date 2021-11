Un mouse da gaming a meno di 10€?! Follia!

Come ricorderete, ieri vi avevamo segnalato un’offerta riguardante un mouse wireless ricaricabile proposto da Amazon a meno di 13€. Come prevedibile, l’offerta è durata poche ore, ma sarete felici di sapere che il gigante dell’e-commerce ne ha appena pubblicata un’altra, proponendo questa volta un mouse da gaming sempre ad un prezzo ridicolo.

In questo caso, serviranno persino meno di 10€ per acquistare un mouse da gaming in grado di soddisfare tantissimi videogiocatori. Parliamo del Trust Gaming GXT 101, un prodotto che punta tutto sul rapporto qualità/prezzo e con l’aiuto di questo sconto diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Dopo una riduzione del 33%, infatti, basteranno solo 9,99€ per portarvelo a casa. Certo, si tratta di una periferica entry level ma, come detto, a questo prezzo ne vale assolutamente la pena!

Essendo un mouse da gaming, è logico attendersi la presenza del filo, necessaria per garantire una velocità di risposta istantanea in qualunque situazione. Nonostante sia una periferica dal costo irrosorio non manca l’illuminazione, con il logo stampato sul Trust Gaming GXT 101 che si illumina con colori cangianti per rendere l’esperienza di gioco ancor più coinvolgente.

Per quanto riguarda la precisione e la sensibilità, il Trust Gaming GXT 101 utilizza un sensore ottico da 4.800 DPI, sufficienti per reagire rapidamente alle tipiche manovre richieste dai titoli di genere sparatutto. Se preferite invece un DPI più basso, adatto per azioni di cecchinaggio o per il tipico uso da ufficio, potrete modificarlo tramite i comodi pulsanti situati nella parte superiore del mouse, che vi permetteranno di impostare un valore DPI compreso tra 600 e 4.800. Grazie ai pulsanti dedicati a tale scopo, quindi, sarà possibile aumentare e diminuire il DPI in un batter d’occhio, consentendovi di adattare la velocità del puntatore in base alle esigenze che si verranno a creare. Infine, non tutti i mouse da gaming a meno di 10€ riescono ad essere confortevoli come il Trust Gaming GXT 101, un motivo in più per non perdere questa occasione.

