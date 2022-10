Siete alla ricerca di una TV, di una lavatrice o, perchè no, di un nuovo smartphone? Se avete risposto affermativamente a questa domanda vi farà decisamente piacere sapere che da Unieuro è partita la promozione Unieuro Passione Casa, che vi permette di acquistare tantissimi prodotti di grande qualità a un prezzo da Black Friday. Un qualcosa, insomma, da non farsi assolutamente scappare!

Tra i prodotti in offerta per Unieuro Passione Casa troviamo ad esempio l’ottima Samsung TV Crystal UHD 4K 55” UE55AU7170 con il suo schermo 4K LED a soli 399 euro con quasi il 50% di sconto e la lavatrice LG F4WV510SAE con cestello da 10,5 kg e velocità di centrifuga di 1400 RPM con ben il 57% di sconto. Delle ottime offerte a cui si aggiunge anche tutta una serie di scontistiche sui sempre desideratissimi prodotti Apple, con il MacBook Air 13 con Chip M1 che è ad esempio proposto a soli 1049 euro, l’iPad 10.2 da 256 GB con il 14% di sconto e il sempre ottimo iPhone 13 da 256 GB a soli 929,00€. Non male, vero?

Oltre ai numerosi sconti su elettrodomestici, smart TV e molto altro da Unieuro, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo ai super sconti di Unieuro? Potete trovarli seguendo comodamente il link qui sotto.