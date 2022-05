Se state cercando un dispositivo tech o un elettrodomestico nuovo a un prezzo d’occasione, vi consigliamo di non lasciarvi scappare le offerte Unieuro, tra ribassi e buoni dal valore minimo di 50€ da spendere come preferite. Lo store è da sempre contraddistinto da sconti molti interessanti ed è proprio per questo che abbiamo deciso di proporvi la sezione dedicata ai prodotti per la casa, con offerte che toccano anche il 46%!

Poiché stiamo parlando di promozioni particolarmente valide e convenienti, applicate su articoli che variano da lavastoviglie fino a macchine del caffè e frigoriferi side by side, vi consigliamo caldamente di portare a termine i vostri acquisti entro il 19 maggio.

Lo store agevola i vostri acquisti, dividendo la sezione di offerte in molte sottocategorie tra cui friggitrici, aspirapolvere, filtranti per acqua e tanto altro ancora. Tramite queste, potrete trovare facilmente gli articoli migliori secondo le vostre necessità a partire da numerosi dispositivi da cucina a marchio Ariston e Samsung fino a elettrodomestici per la pulizia della casa a marchio Dyson e LG.

Riguardo a quest’ultimo marchio vi segnaliamo proprio l’LG A9K-CORE1S, un comodissimo aspirapolvere senza filo con una spazzola Multi-Superficie, dotato di motore interno che pulisce in profondità polvere e sporco e una spazzola-mini adatta per tutti i tessuti e ideale per eliminare anche i peli di animale. Al momento potrete portarla a casa al costo di 449,00€ invece di 699,90€ e, in aggiunta, riceverete ben 50,00€ di buono sconto.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Unieuro dedicata.

