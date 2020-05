Unieuro: tante offerte su console e giochi Nintendo

Vi segnaliamo che sullo store Unieuro sono partite le offerte dedicate interamente a Nintendo ed alla sua Switch, la divertente e versatile console disponibile nella sua doppia versione sia “da casa” che portatile. Le offerte non sono numerosissime, ma vi permetteranno – ad esempio – di acquistare Nintendo Switch Lite all’ottimo prezzo di 259,99€ con, in regalo, un gioco a scelta tra Pokémon Spada e Luigi’s Mansion 3, ovvero due dei titoli di punta della console della grande N, per altro entrambi parte di questa ottima tornata di offerte che propone, oltre agli sconti su console e accessori, anche un taglio di prezzo del 16% su alcuni dei migliori titoli Nintendo.

Tra questi, come detto, non manca la nuova avventura in solitaria di Luigi in quello che è il terzo capitolo della popolarissima e divertente serie “Luigi’s Mansion”, che con questo titolo per Switch si arricchisce, per l’occasione, anche di una inedita modalità cooperativa, così che tutta l’avventura possa essere vissuta da due giocatori in costante collaborazione. Invitato insieme a Mario, Peache e Toad in un misterioso albergo per una vacanza “da sogno”, Luigi si ritroverà ben presto protagonista di una pericolosa missione di salvataggio. Abitato da un folto gruppo di fantasmi, l’albergo misterioso ha infatti intrappolato al suo interno i nostri eroi, causando la misteriosa scomparsa di Mario, Peach e Toad. Toccherà quindi a Luigi salvare la situazione, armato di (poco) coraggio e di un tecnologico aspirapolvere per la caccia agli spettri. Divertente e longevo, Luigi’s Mansion 3 è in sconto al prezzo di soli 49,99€, un ottimo prezzo se si considera quanto raramente i titoli Nintendo si propongano a prezzo scontato!

Dunque, senza indugiare oltre, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra selezione di prodotti Nintendo in offerta ricordandovi che vale comunque la pena dare un’occhiata all’intera proposta di articoli in sconto di Unieuro, grazie al quale potreste anche approfittarne per acquistare una nuova coppia di ottimo Joy-con in varie colorazioni. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!