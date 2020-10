Vendemmia del libro: 15% di sconto sui libri per la scuola da Hoepli

Anche questa settimana di ottobre sta per volgere al termine, ma non prima di avervi proposto come al solito le migliori offerte di apertura del fine settimana e, proprio in questa occasione, vi segnaliamo la nuova iniziativa di Hoepli che, tramite il suo store, propone una nuova tornata di offerte dedicate ai libri, grazie alla quale potrete portarvi a casa un gran numero di libri di ogni materia con sconti del 15%.

Il catalogo dell’editore è, come anticipato, molto vasto e spazia dall’educazione fisica alla meccanica, passando per scienze, tecnologie e persino cucina! La scelta è davvero vastissima e l’offerta si caratterizza per uno sconto generale del 15%, applicato praticamente su tutti i tomi disponibili, che spaziano dalla formazione liceale a quella universitaria: insomma, un’occasione da non perdere per tutti gli studenti.

Chiaramente sarebbe impossibile proporvi tutto il catalogo Hoepli solo attraverso questo articolo, ed ecco perché vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire l'intero catalogo e scegliere quello che più si adatta al vostro scopo.

